दुबई सरकार का दिवाली धमाका, भारतीयों के लिए महा ऑफर

International

oi-Artesh Kumar

आज से यानी की 14 अक्टूबर से एक्सपो सिटी दुबई (Expo City Dubai) ने अल वस्ल ( Al Wasl) में दर्शकों के लिए नए मुफ्त शो की घोषणा की है। इस शो में प्राकृतिक दुनिया के चमत्कार कला, अंतरिक्ष के विहंगम दृश्य का आप आनंद ले पाएंगे। साथ ही इस शो में इंसानियत से जुड़े कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। यह शो लोगों के लिए एक नया रोमांच लेकर आएगा। बता दें कि एक्सपो 2020 दुबई में काफी लोकप्रिय हुआ था। यहां का कॉसमॉस प्रोजेक्शन देखना जीवन में कभी नहीं भुलने वाला क्षण माना जाता है।

English summary

The new shows — which everyone can watch for free — will be projected on the site's Al Wasl Dome, celebrating humanity and the arts, the wonders of the natural world, and the breath-taking sights in space.