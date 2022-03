500 वर्षों से भी अधिक जिंदा रहने वाला वह दुर्लभ प्राणी मिला, वैज्ञानिकों के लिए यह आज भी रहस्य है

International

लंदन, 17 मार्च: ब्रिटेन के समुद्र में पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीने वाला प्राणी पाया गया है। यह प्राणी है खूंखार ग्रीनलैंड शार्क, जो कई मायनों में दुर्लभ है और आज भी वैज्ञानिक इसकी रहस्यों से पर्दा नहीं उठा सके हैं। ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 250 वर्षों से लेकर 500 वर्षों से भी अधिक हो सकता है। हालांकि, जब इस ग्रीनलैंड शार्क पर इंसान की नजर पड़ी तो उसकी दुखद मौत हो चुकी थी। लेकिन, इस शार्क की मौत के बाद इंग्लैंड में सैकड़ों वर्ष पहले हुए 6 बीवियों वाले एक राजा हेनरी VIII की खूब चर्चा हो रही है।

Greenland shark, the oldest living creature on earth, found in the sea of Britain, its long life has always been a mystery for scientists