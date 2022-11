पाकिस्तानी कैदी 10 साल के बाद हुआ रिहा, भारत में अवैध तरीके से किया था प्रवेश

International

oi-Artesh Kumar

भारत में अवैध तरीके से प्रवेश (Entered India Illegally) करने के जुर्म में 10 साल जेल की सजा काट रहे एक पाकिस्तानी नागरिक (Pakistani national) को रिहा कर दिया गया। 22 नवंबर को काला मस्सी नाम के इस पाक नागरिक को अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान वापस भेजा गया। काला मस्सी साल 2011 में बिना पासपोर्ट और वीजा के पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था।

English summary

A Pakistani national who entered India illegally was repatriated through the Attari-Wagah border on November 22 after he served his 10 years long jail term. The development has been confirmed by Protocol Officer Arunpal.