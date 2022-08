आतंकी मसूद अजहर को 'धोखा' देगा हैदराबादी मैनेजर! भारत के खिलाफ बनाया नया 'प्लान'

International

oi-Artesh Kumar

कराची, 12 अगस्त : पाकिस्तान एक आतंकी गढ़ है, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। बाद में वह पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन जाता है। हालांकि, पाकिस्तान इन दावों को झुठलाता रहा है। लेकिन सच कभी झूठ नहीं हो सकता है। दुनिया जानती है कि, पाकिस्तान कैसे अपने देश में आतंकियों के लिए पनाहगार बना हुआ है। खबर हैं, कि खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का फाइनेंसर और मोस्टवांटेड आतंकी अजहर मसूद का गुर्गा फरहतुल्ला गौरी भारत में मुसलमानों को देश के खिलाफ भड़काने की साजिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी इसके लिए फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे प्‍लेटफार्मों का इस्तेमाल कर रहा है।

English summary

A Hyderabad born former key manager of Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammad (JeM) could now be taking a separate path, away from the methods long dictated by the old regime headed by Masood Azhar and his brother Abdul Rauf Azhar.