जर्मनी में खोजे गए आसमान से गिरे 'इंद्रधनुष के प्याले', 2000 साल पहले हुई थी सोने के सिक्कों की बारिश

oi-Abhijat Shekhar

बर्लिन, जनवरी 15: करीब 2 हजार साल पहले कुदरत ने आसमान से दुर्लभ खजाने की बरसात की थी और अब एक खेत से वो दुर्लभ खजाना एक वैज्ञानिक ने खोजने में कामयाबी हासिल की है। एक पुरातत्वविद ने उत्तरपूर्वी जर्मनी में स्थित ब्रेंडेनबर्ग में ये खजाना एक खेत से खोज ली है और वैज्ञानिकों ने इसे काफी दुर्लभ खोज करार दिया है।

English summary

A deposit of ancient and rare gold coins has been discovered in Germany and it is said that they fell from the sky in the field in the rain.