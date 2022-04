6 महीने के लिए इस खास मिशन पर ISS जा रहे हैं 4 अंतरिक्ष यात्री, राजा चारी की वापसी से जुड़ा है अभियान

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कैनेडी स्पेस सेंटर (फ्लोरिडा), 26 अप्रैल: बुधवार को 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जा रहा है। उनके पहुंचने के बाद ही भारतीय-अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी के भी पृथ्वी पर वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। एक दिन पहले ही चार प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर 10 दिन से ज्यादा गुजारने के बाद वापस अटलांटिक महासागर की तट पर सुरक्षित लौटा है। इनकी वापसी में मौसम में खराबी की वजह से देर हुई थी। लेकिन, अबकी बार मौसम के पूर्वानुमान में लॉन्चिंग के वक्त सबकुछ ठीक रहने की बात कही गई है।

English summary

On Wednesday, SpaceX and NASA are sending four new astronauts to the International Space Station. After their arrival, the process of return of Raja Chari's team will start