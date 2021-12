नई दिल्ली में सेंट्रल एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक, भारत ने पेश किया विकास का प्लान

International

नई दिल्ली, दिसंबर 19: सेन्ट्रल एशियाई देशों के विदेशमंत्रियों की भारत की राजधानी नई दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें भारत ने राजनयिक संबंधों के साथ साथ व्यापार और कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कही है। मध्य एशियाई देशों के साथ बैठक में भारत ने 4-सी यानि कॉमर्स, कैपिसिटी इनहेंसमेंट, केनेक्टिविटी और कॉन्टेक्स का मंत्र दिया है। भारत के विदेश मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि, हमें इन 4-सी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

English summary

A big meeting of foreign ministers of Central Asian countries is going on in India, in which the Indian Foreign Minister has presented a plan to increase trade and connectivity.