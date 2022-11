'पुतिन ने शी जिनपिंग से बोला था झूठ', विश्वमंच पर फिर लौटे चीनी राष्ट्रपति, करीबी अधिकारी का दावा

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

G-20 Summit: इंडोनेशिया के बाली में चल रहे जी20 शिखर सम्मेलन में कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद पूरी दुनिया को जो एक संदेश गया है, वो यही, कि अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव में थोड़ी कमी आई है। वहीं, बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने 'आमने-सामने की मुलाकात की आवश्यकता' पर जोर दिया। लेकिन, इस बैठक को लेकर चीन के एक अधिकारी ने कहा है, कि यूक्रेन युद्ध शुरू करने को लेकन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग से झूठ बोला था।

English summary

Xi Jinping has returned to the global stage after attending the G20 summit and a Chinese official has said that Putin has hidden the truth from Xi Jinping.