'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के लिए पत्रकार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को मिला नोबेल पुरस्कार

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। दुनियाभर के अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। शुक्रवार को मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके प्रयासों के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेताओं के नाम को घोषणा करते हुए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट रीस-एंडरसन ने कहा कि मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर किया और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया।

बता दें मारिया रेसा ने साल 2012 में एक डिजिटल मीडिया कंपनी Rappler की सह-स्थापना की थी। समिति ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र और तथ्य-आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, झूठ और युद्ध के प्रचार से बचाने का काम करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता लोकतंत्र और युद्ध और संघर्ष से सुरक्षा के लिए पहले की गई महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हैं। समिति ने आगे कहा कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार का पुरस्कार दिया जाना मतलब इन मौलिक अधिकारों की रक्षा और बचाव के महत्व को हाइलाइट करना है।

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT