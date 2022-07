भारत-चीन सैन्य कमांडरों की वार्ता कल, चीनी लड़ाकू विमान के घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाएगा

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/बीजिंग, 16 जुलाई : भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता रविवार को लद्दाख में भारत की ओर चुशुल-मोल्दो में होगी। सूत्रों के मुताबिक, पूर्वी लद्दाख में एलएसी (LAC) के साथ डिसइंगेजमेंट पर बातचीत के क्रम में, 17 जुलाई को चुशुल-मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर भारतीय पक्ष की ओर से 16वें दौर की बातचीत होगी। इस दौरान सैनिकों को पीछे हटाने के अलावा चीनी लड़ाकू विमान के भारतीय सीमा में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया जाएगा।

English summary

India will emphasize on PLA Air Force to respect the 10 kilometer no-fly zone convention along the Ladakh Line of Actual Control (LAC) even as it will seek withdrawal of forward deployed PLA troops at patrolling point 15 (Khugrang Nullah) at the 16th India-China senior military commanders meeting tomorrow.