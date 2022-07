यहां एक साथ 50 लाख लोग रहेंगे, 'मैसाचुसेट्स' के आकार की होगी बिल्डिंग, जानें कितनी होगी इसकी ऊंचाई ?

International

oi-Artesh Kumar

रियाद, 25 जुलाई : सऊदी अरब 800 अरब पाउंड (766 अरब रुपए) की लागत से एक साइडवे स्काईस्क्रैपर बनाने की योजना बना रहा है। खबरों को मुताबिक, यह इमारत करीब 120 किलोमीटर लंबी होगी। सऊदी अरब का दावा है कि, बनने वाली 120 किलोमीटर लंबी इमारत करीब 50 लाख लोग आराम से रह सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को 'मिरर लाइन' नाम दिया गया है। वह इसलिए क्योंकि इसके निर्माण में मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा।

English summary

Saudi Arabia is planning to build a ‘Sideway Skyscraper’ at a cost of 800 billion pounds (Rs 766 billion). This building will be about 120 km long and it is being claimed that it will house 50 lakh people.