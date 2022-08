IND vs PAK: आवेश खान के घर मना जीत का जश्न, शानदार गेंदबाजी कर लिया विकेट

Indore

oi-Naman Matke

इंदौर, 29 अगस्त: क्रिकेट प्रेमियों के लिए रविवार की शाम बेहद ही खास रही, जहां क्रिकेट प्रेमियों को एक शानदार मुकाबला देखने मिला, जिसमें एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत का आमना-सामना पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। वहीं इस क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ऐसा भी था, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का रहने वाला है। जी हां, आपने ठीक पहचाना इस खिलाड़ी का नाम है आवेश खान। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मुकाबले में सभी की नजरें तेज गेंदबाज आवेश खान पर थी, जहां इस मुकाबले में आवेश ने अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए विकेट लेने में सफलता हासिल की है। वहीं भारत की जीत के बाद क्रिकेटर आवेश खान के घर भी जश्न मना।

Indore, Madhya Pradesh | Family of Indian cricketer Avesh Khan celebrate India's victory over Pakistan in #AsiaCup

"Today's win is an important win. We are very happy. Avesh's performance was also very good and he took an important wicket," says his father pic.twitter.com/D9eCxnaWpK