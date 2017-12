ZairaWasim: धारा 354 और POSCO एक्ट के तहत FIR दर्ज

मुंबई। आखिरकार 'विस्तारा' एयरलाइन में अभिनेत्री जायरा वसीम के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जायरा ने ये FIR मुंबई के सहर पुलिस थाने में दर्ज करवाई है, मुंबई पुलिस ने धारा 354 (छेड़छाड़) और POSCO अधिनियम के तहत शि‍कायत दर्ज कर ली है क्योंकि जायरा अभी बालिग नहीं हैं इसलिए ये मामला POSCO अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। एफआईआर से पहले मुंबई पुलिस , जायरा से पूछताछ करने के लिए मुंबई के उस होटल पहुंची थी, जहां जायरा रूकी हैं। इससे पहले 'विस्तारा' एयरलाइन ने भी आरोपी के बारे सारी जानकारी पुलिस को सौंप दी थी।

Read Also: 'Dangal' Girl Zaira Wasim: क्यों बार-बार रूसवा होती हैं जायरा वसीम?

Any harassment/crime against women shld be dealt with swiftly & effectively. As a mother of 2 daughters I am appalled at what happened with @zairawasimz. Hope the relevant authorities take strict action @airvistara @Ashok_Gajapathi @jayantsinha