श्रीनगर। जम्‍मू-कश्‍मीर में चेनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसे इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिहाज से नायाब नमूना बताया है। उन्होंने रेलवे ब्रिज की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसपर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि चेनाब नदी पर बनाए जा रहे इस रेलवे ब्रिज की लंबाई 476 मीटर और ऊंचाई 359 मीटर है। पूरे ढांचे का निर्माण स्‍टील से किया जा रहा है। वाकई इस रेलवे ब्रिज को देखना अद्भुत अनुभव है।

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज के निर्माणकार्य की तस्वीर शेयर करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कैप्शन में लिखा, 'इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर चमत्कार का निर्माण जारी, भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग के लिहाज से एक और मील का पत्थर हासिल करने की राह पर है। चेनाब नदी पर स्टील से बन रहा रेलवे पुल का आर्क अब पूरा होने वाला है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा।' बता दें कि चेनाब ब्रिज रेलवे की उस महत्‍वाकांक्षी प्रोजेक्‍ट का हिस्सा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य नवंबर 2017 में शुरू हुआ था।

चेनाब ब्रिज के निर्माण में कुल 1250 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह ब्रिज फ्रांस के मशहूर एफिल टॉवर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह रेलवे ब्रिज 8 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों को भी झेल सकता है, साथ ही अति तीव्रता वाले विस्फोटों को भी झेलने में सक्षम है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ब्रिज पर संभावित आतंकी खतरों और भूकंप के झटकों को देखते हुए इसे सुरक्षा प्रणाली से लैस किया गया है। ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर होगी। इससे भारत में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

Infrastructural Marvel in Making: Indian Railways is well on track to achieve another engineering milestone with the steel arch of Chenab bridge reaching at closure position.

It is all set to be the world's highest Railway bridge 🌉 pic.twitter.com/yWS2v6exiP