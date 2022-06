ओडिशा में अब महिलाएं नहीं रहेंगी बेरोजगार, सरकार लगा रही फैक्ट्री, इतनी मिलेगी सैलरी

India

भुवनेश्वर, 09 जून : आदिवासी बहुल कुचिंडा उपमंडल में आजीविका को मजबूत करने और महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए, संबलपुर प्रशासन ने अरदाबहल में एक परिधान निर्माण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। परिधान इकाई वर्ष भर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। कुचिंडा के 50 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 500 से अधिक महिलाओं को इस पहल के तहत कवर किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष (SFURTI) की योजना के तहत लगभग 2.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इकाई की स्थापना की जाएगी। जहां कुल लागत का 90 फीसदी केंद्र वहन करेगा, वहीं राज्य सरकार बाकी 10 फीसदी का योगदान देगी। यह इकाई राज्य में स्फूर्ति के तहत स्थापित होने वाली पहली परिधान फैक्ट्री होगी।

डीआरडीए के परियोजना निदेशक दिलीप बाला ने कहा कि 27 अप्रैल को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसायटी (ओआरएमएएस) के बीच इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इकाई के लिए एक उपयुक्त भूमि की पहचान की गई है। हम पहले ही कुचिंडा तहसीलदार को जमीन की मांग के लिए आवेदन कर चुके हैं। जमीन पर कब्जा मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। ओडिशा लघु उद्योग निगम (ओएसआईसी) इकाई का निर्माण कार्य करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि परिधान कारखाने में कम से कम 250 औद्योगिक सिलाई मशीनें लगाई जाएंगी।

इकाई को चलाने और प्रबंधित करने के लिए उज्ज्वला परिधान ट्रस्ट का गठन किया गया है। इकाई में कार्यरत प्रत्येक महिला कम से कम 8,000 रुपये प्रति माह कमाएगी। ओआरएमएएस इकाई में निर्मित परिधानों के विपणन की सुविधा प्रदान करेगा। मार्च 2023 तक यूनिट को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

