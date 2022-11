Baba Ramdev: 'महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं' ... बयान पर मचा बवाल तो बाबा रामदेव ने मांगी माफी

'women look good without clothes'...Yoga guru Baba Ramdev apologizes for This statement, people deprecation. here is video, please have a look.

India

oi-Ankur Sharma

Yoga guru Baba Ramdev: 'महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं' .. वाले विवादित बयान पर बवाल मचने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने लिखित माफी मांग ली है। उन्होंने अपना माफीनामा महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग को भेज दिया है। इस बारे में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर ने आज सुबह ही मीडिया को अवगत कराया है। आपको बता दें कि ठाणे में बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम में महिलाओं के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर बवाल मच गया था।

मालूम हो कि ठाणे के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के सामने मंच से बाबा रामदेव ने कहा था कि 'यहां पर महिलाएं बहुत सारी साड़ियां लेकर आई हैं लेकिन बैक टू बैक इवेंट होने के कारण वो साड़ी पहन नहीं पाई हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालों को तो मौका ही नहीं मिला।'

'हम तो लोक लज्‍जा के लिए पहन लेते हैं'

इसके बाद उन्होंने कहा था कि 'आप साड़ी पहनकर भी अच्‍छी लगती हैं, आप अमृताजी की तरह सलवार सूट में अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई इसे ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं, हम तो लोक लज्‍जा के लिए पहन लेते हैं।बच्‍चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले, हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे।'

जिसके बाद बाबा रामदेव लोगों के निशाने पर आ गए थे। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बाबा के बयान की घोर निंदा करते हुए उनका एक वीडियो ट्वीट किया था और उनसे माफी मांगने तो कहा था। उन्होंने ट्वीट किया था कि 'महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएँ आहत हुई हैं, बाबा रामदेव जी को इस बयान पर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए!'

संजय राउत ने किया था सवाल

इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी बाबा रामदेव के बयान की निंदा की थी। राउत ने तो सवाल किया था कि 'बाबा रामदेव तो भाजपा प्रचारक हैं। अब बीजेपी क्यों उनके गंदे और निंदनीय बयान पर चुप है? क्या उसने ने अपनी जुबान दिल्ली के पास गिरवी रख दी है?'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएँ आहत हुई हैं, बाबा रामदेव जी को इस बयान पर देश से माफ़ी माँगनी चाहिए! pic.twitter.com/1jTvN1SnR7 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) November 26, 2022

