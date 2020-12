Twitter पर ट्रेंड हुई महिला किसान गीता भाटी की 'सैंडल', इन मजेदार मीम्स ने लूटी सोशल मीडिया की महफिल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। किसान विरोध प्रदर्शन जोरों पर है और कृषि कानूनों के खिलाफ आज (मंगलवार) किसान संगठनों ने 'भारत बंद' का ऐलान किया है। किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है, देश के तमाम हिस्सों में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन को लेकर कई वीडियो और फोटो सामने आए हैं। इस बीच सोमवार को एक अलग ही वीडियो इंटरनेट पर आया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। यह वीडियो कथित रूप से किसान एकता संघ की महिला शाखा प्रमुख ठाकुर गीता भाटी का है।

NIA officers preparing list of people to be interrogated for finding stolen sandals... #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/lOaaNIechQ

#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो Sincere request to whoever taken the sandal please wapas karo 🤗🤗 pic.twitter.com/SmbbwwRvtS

OMG this issue is no more local one..

It has become Global issue now..

Huge Protest in USA#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो #GeetasSandaldMatters@theskindoctor13 pic.twitter.com/bD1zetuI6t