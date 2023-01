महिला ने स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया सैनिटरी पैड, पैकेट खोलते ही आश्चर्य में डूब गई, यूजर्स ने की सराहना

ट्विटर यूजर्स समीरा ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट का सहारा लिया। उसने ट्वीट किया कि मैंने @SwiggyInstamart से सैनिटरी पैड मंगवाए और बैग के नीचे चॉकलेट कुकीज़ का एक गुच्छा पाया।

India

oi-Sushil Kumar

Swiggy Instamart: ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप स्विगी का एक्सप्रेस ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट देश में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। फास्टेस्ट सर्विसेज के लिए लोगों का फेवरिट बन गया है। अपनी सेवाओं से लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। लोग किराने की दुकानों पर जाने के बजाय स्विगी के इंस्टेंट डिलीवरी ऐप पर 15 मिनट के भीतर दैनिक जरूरतों का सामान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी गड़बड़ झाला भी बहुत होता है। कई बार ऑर्डर वाले समान के बदले कुछ और ही डिलीवर कर दिया जाता है। हाल ही में एक महिला ने स्विगी के ग्रॉसरी ऐप से सैनिटरी पैड का ऑर्डर दिया था, उसे ऑर्डर के साथ कुछ चॉकलेट कुकीज़ डिलीवर किया गया। इसके बाद महिला को आश्चर्य में पड़ गईं।

I ordered sanitary pads from @SwiggyInstamart and found a bunch of chocolate cookies at the bottom of the bag.

Pretty thoughtful!

But not sure who did it, swiggy or the shopkeeper?