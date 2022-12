1000 रुपए मूल्य के Amazon कूपन जीतने का मौका,इस Watch & Win प्रतियोगिता में भाग लीजिए

वन इंडिया Deutsche Welle 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक आपको वॉच एंड विन प्रतियोगिता के माध्यम से अमेजन कूपन जीतने का मौका दे रहा है। वीडियो देखिए और पुरस्कार जीतिए।

वन इंडिया और Deutsche Welle आपको फिर एक बार 1000 रुपए मूल्य का अमेजन कूपन जीतने का मौका दे रहा है। इसके लिए आपको एक वॉच एंड विन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। इसके लिए आपको आगे दिए जा रहे कंटेस्ट वीडियो लिंक पर क्लिक करके उसे ध्यान से देखना है और पूछे गए सवालों का सही जवाब देना है। यह वीडियो प्रतियोगिता काफी रोमांचित करने वाला है। आप लगभग अगले डेढ़ महीने तक इस प्रतियोगिता में शामिल होने का आनंद उठा सकते हैं। आपके साथ कंटेस्ट लिंक साझा करने से पहले, इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर देना जरूरी है।

प्रतियोगिता का नाम: #OIDW #QuirkyCustoms #Watch&WinContest

प्रतियोगिता के कुल 18 राउंड होंगे

विजेता: कुल 54 विजेता चुने जाएंगे। प्रत्येक राउंड में 3 विजेता होंगे।

पुरस्कार: 1000 रुपए मूल्य का Amazon कूपन

विजेता का चुनाव

54 भाग्यशाली प्रतिभागियों का चुनाव लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा। जो भी प्रतिभागी प्रतियोगिता के नियमों और शर्तों के आधार पर चुने जाएंगे, वे 1000 रुपए मूल्य के Amazon कूपन पाने के योग्य होंगे।

प्रतियोगिता में शामिल होने का तरीका:

1. इस https://videos.oneindia.com/dwquiz/ लिंक पर जाएं

2. गूगल से लॉगइन करें और वीडियो देखें और निर्देशों के मुताबिक सवालों का जवाब दें।

3. सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों में से विजेता का नाम लकी ड्रॉ से चुना जाएगा और प्रतियोगिता के अंत में नामों की घोषणा की जाएगी।

4. विजेताओं को उस ईमेल पर मेल भेजा जाएगा, जिसका उसने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस्तेमाल किया है।

5.आपको दिए गए वीडियो को देखकर ही सही जवाब देने हैं।

प्रतियोगिता का लिंक-

https://videos.oneindia.com/dwquiz/

प्रतियोगिता की सूची:

प्रतियोगिता 1: 7 दिसंबर

प्रतियोगिता 2: 9 दिसंबर

प्रतियोगिता 3: 12 दिसंबर

प्रतियोगिता 4: 14 दिसंबर

प्रतियोगिता 5: 16 दिसंबर

प्रतियोगिता 6: 19 दिसंबर

प्रतियोगिता 7: 21 दिसंबर

प्रतियोगिता 8: 23 दिसंबर

प्रतियोगिता 9: 26 दिसंबर

प्रतियोगिता 10: 28 दिसंबर

प्रतियोगिता 11: 30 दिसंबर

प्रतियोगिता 12: 2 जनवरी

प्रतियोगिता 13: 4 जनवरी

प्रतियोगिता 14: 6 जनवरी

प्रतियोगिता 15: 9 जनवरी

प्रतियोगिता 16: 11 जनवरी

प्रतियोगिता 17: 13 जनवरी

प्रतियोगिता 18: 16 जनवरी

