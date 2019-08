भारत को नुक़सान पहुंचा पाएगा पाकिस्तान?

India

bbc-BBC Hindi

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक अहम बैठक बुधवार को हुई जिसमें जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के भारत सरकार के फ़ैसले पर चर्चा हुई.

पाकिस्तान सरकार की इस बैठक में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत सेना और ख़ुफ़िया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे. पाक सरकार ने बैठक का एक वीडियो ट्विटर पर जारी किया और साथ ही लिखा कि भारत सरकार का क़दम एकतरफ़ा और ग़ैरक़ानूनी है.

पाकिस्तान ने कहा, "वो भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों का स्तर घटाएगा. भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करेगा. इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाएगा."

पाकिस्तान ने ये भी कहा, "पाक के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के रूप में मनाया जाएगा जबकि भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को काला दिवस मनाया जाएगा."

पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक संबंध तोड़ने के बाद अपने हवाई क्षेत्र के एक कॉरिडोर को भी बंद कर दिया है.

Prime Minister Imran Khan chaired a meeting of NSC at Prime Minister’s Office. Committee discussed situation arising out of unilateral & illegal actions by Indian govt, situation inside Indian Occupied J&K and along LOC.

The Committee decided to take following actions: pic.twitter.com/2wVySU4IxP