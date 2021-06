क्यों चर्चा में हैं बड़ौदा की खूबसूरत महारानी राधिकाराजे गायकवाड़, क्यों हो रही हैं तस्वीरें वायरल?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 28 जून। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बड़ौदा की महारानी राधिकाराजे गायकवाड़ को लेकर बातें हो रही हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसके पीछे वजह है उनका वो इंटरव्यू, जो उन्होंने हाल ही में 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' को दिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि 'वो भी एक आम इंसान की तरह ही जीवन जीती हैं, राजसी घराने होने का अर्थ नहीं होता है कि वो किसी राजा-महाराजा की तरह जीते हैं।' इसलिए लोग रानी की तारीफ कर रहे हैं, कई लोगों ने उनके लिए लिखा है कि वो जितनी तन से सुंदर हैं, उतनी ही सुंदर उनकी बातें और सोच भी हैं।

English summary

Radhikaraje Gaekwad the Maharani of Baroda's, eschews the notion that her life has been extraordinary.her Pics Viral on Social media, Read Everything about .