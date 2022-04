कोरोना के सबसे कम मामले आने के बाद भी क्यों रहना होगा सतर्क ? ये चार बातें गांठ बांध लीजिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली,4 अप्रैल: सोमवार को देश के लिए एक अच्छी खबर आई कि 715 दिनों बाद कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए हैं। देश में वैक्सीनेशन भी काफी हो चुकी है। कोविड से संबंधित सारे आंकड़े सकारात्मक नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि अब हमें कोविड-19 से घबराने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। लेकिन, हम कोविड अनुकूल बर्ताव का पालन करना छोड़ दें तो ये भी बुद्धिमानी नहीं होगी। शायद कुछ राज्य सरकारें बेवजह की जल्दबाजी दिखा रही हैं। आप यह आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि अगर हम यह मानकर चल रहे हैं कि महामारी खत्म हो चुकी है तो हम सही दिशा में नहीं सोच रहे हैं। हमें अभी भी सतर्क रहना जरूरी है।

English summary

Despite the low cases of Covid in India, it is necessary to be cautious due to new and infectious variants, experts are saying that the haste to leave the mask is not right