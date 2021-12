कौन होगा जनरल बिपिन रावत का उत्तराधिकारी? दोराहे पर कैसे खड़ी हो गई है भारत सरकार?

India

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 09: कई सालों की मांग और चर्चा के बाद भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन किया गया था और जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। इसलिए, अब जब देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को दुखद निधन हो गया और उनके कार्यकाल के खत्म होने में वक्त बचा हुआ है, तो देश की सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सामने एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई है, कि आखिर जनरल बिपिन रावत का उत्तराधिकार कौन होगा? सीडीएस सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के सचिव भी हैं।

After the tragic death of General Bipin Rawat, questions are being raised that, who will be his successor? Know how the Government of India has been engulfed in unprecedented questions?