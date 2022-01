कौन सा मास्क ओमिक्रॉन से बचा सकता है ? पूरी डिटेल देखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 जनवरी: ओमिक्रॉन वेरिएंट अब दुनियाभर में अनियंत्रित हो चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की ओर से इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि हम आमतौर पर कपड़े के जिस मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं, हो सकता है कि वह अब कारगर न रहे। डॉक्टर अब सिंगल लेयर क्लॉथ मास्क की जगह कम से कम दो या तीन लेयर वाले मास्क के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए डॉक्टर अब क्लॉथ मास्क को एक सर्जिकल मास्क के साथ जोड़कर पहनने या उससे भी ज्यादा प्रभावी रेस्पिरेटर मास्क पहनने को कह रहे हैं, और उसी से ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। स्पाइक प्रोटीन में अनोखे म्यूटेशन की वजह से ओमिक्रॉन बहुत ही ज्यादा संक्रामक है और इससे बचाव के लिए किसी भी तरह की कोताही खतरे को दावत देने की तरह है।

English summary

If you want to avoid Omicron, then wearing a more secure mask and wearing it properly is the only solution, only double mask and N95-N99 can protect against new variants of coronavirus