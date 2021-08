जहां माधवराव सिंधिया का था आवास वहीं 'दरबार' लगाना चाहते हैं छोटे 'महाराज', फंस रहा है ये पेच

India

नई दिल्ली, 13 अगस्त: कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिन फिर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वही मंत्रालय सौंपा है, जिससे उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की राजनीतिक विरासत जुड़ी हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की विरासत से जुड़ी एक और ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। यह काम बहुत मुश्किल भी नहीं है। लेकिन, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के चलते इसमें एक छोटी सी अड़चन खड़ी हो गई है। देखने वाली बात ये है कि करीब साल भर में ही अपने सभी सियासी संकटों से उबर चुके सिंधिया इस नई चुनौती का सामना किस तरह से कर पाते हैं।

After becoming the Minister of Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia wants to shift back to the bungalow at 27, Safdarjung Road, but there is a problem