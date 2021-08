JNU के अफगानी छात्रों का क्या होगा ? वीजा खत्म हो रहा है और देश लौट नहीं सकते

India

नई दिल्ली, 15 अगस्त: भारत में रह रहे अफगानी नागरिक इस समय अजीब स्थिति में फंसे हुए हैं। कुछ का वीजा खत्म होने वाला है तो कोई अफगानिस्तान में रह रहे अपने परिवार वालों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सब यह समझते हैं कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है और वह वहां चाहकर भी लौट नहीं सकते। ऐसे अफगानी नागरिकों में जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र भी हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके हालातों को देखते हुए अगर उनका वीजा अवधि बढ़ा दिया जाए तो उनके लिए फिलहाल रास्ता निकल सकता है। लेकिन, परेशानी तब पैदा होगी, यदि उनका पासपोर्ट भी लैप्स कर जाएगा।

Afghan students studying in Delhi's JNU are getting sleepless due to Taliban occupation of Kabul, as their visa is about to expire