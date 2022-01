Stealth Omicron: RT-PCR टेस्ट को भी धोखा देने वाला 'गुप्त' वायरस क्या है? भारत में भी फैला

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 23 जनवरी: अभी तक दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में हैं और अब उसका एक नया सब-स्ट्रेन और भी ज्यादा प्रकोप ला सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस नए सब-स्ट्रेन को 'स्टील्थ ओमिक्रॉन' या 'गुप्त ओमिक्रॉन' कहा जा रहा है। ऐसा नाम इसलिए क्योंकि इसे आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी पकड़ पाना भी बहुत आसान नहीं होता। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी तीन प्रकार के वायरस लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। लेकिन, यूरोप में 'गुप्त ओमिक्रॉन' की वजह से पहले से भी भयावह लहर आने की चिंता जताई जाने लगी है और भारत और बाकी देशों के लिए भी चेतावनी दी जा रही है।

English summary

The possibility of an even bigger wave of Covid has arisen regarding the 'stealth Omicron' sub-strain of the Omicron variant of the coronavirus