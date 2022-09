क्या है फिंगरप्रिंट सर्जरी, जिससे कुवैत खा रहा था चकमा? सिर्फ 25,000 रुपए लेकर कर रहे थे बड़ा कांड

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हैदराबाद, 1 सितंबर: तेलंगाना पुलिस ने दो ऐसे शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 25-25 हजार रुपए लेकर लोगों की उंगलियों के निशान ही बदल दे रहे थे। पुलिस के हत्थे इनके साथ वे लोग भी चढ़े हैं, जो फिंगरप्रिंट सर्जरी करवा चुके हैं। दरअसल, यह खेल कुवैत के वीजा के लिए चल रहा था। क्योंकि, जिन लोगों को वहां से किसी अपराध में संलिप्त पाए जाने के बाद डिपोर्ट कर दिया गया था, वह नए निशान के साथ नया वीजा बनवाकर वापस कुवैत चले जा रहे थे। यह गिरोह सिर्फ तेलंगाना में ही सक्रिय नहीं था। बल्कि, केरल से लेकर राजस्थान तक में मानव तस्करों की मदद कर चुका था।

English summary

The Telangana Police has caught two such vicious people, who were changing the fingerprints of people by taking 25 thousand rupees. All this was happening for taking Kuwait visa wrongly