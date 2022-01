सत्यपाल मलिक और वरुण गांधी पर कार्रवाई को लेकर क्या सोच रही है BJP ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 जनवरी: बीजेपी से जुड़े कई ऐसे नेता और वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग हैं, जिन्होंने पार्टी की मुश्किलें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार अपनी ही सरकार और पार्टी की नीतियों की आलोचनाएं करना स्वस्थ लोकतंत्र का प्रमाण है। लेकिन, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पार्टी सांसद वरुण गांधी ने जिस अंदाज में और जिस मौके पर अपनी ही सरकार की भद पिटवाई है, भारतीय राजनीति में आमतौर पर ऐसा कम ही देखा जाता है। क्योंकि, पार्टी या सरकार में रहकर विरोधी दल वाला रवैया अपनाने के बाद उसे सिर्फ बाहर का ही रास्ता नापना पड़ता है। लेकिन, मलिक और वरुण की तीखी टिप्पणियों और आलोचनाओं के बावजूद भी भाजपा और भाजपा सरकार उन्हें बर्दाश्त कर रही है तो आखिर क्यों ?

BJP will not take any action against Satya pal Malik and Varun Gandhi in view of UP elections,for now, the strategy is to ignore