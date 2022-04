जानिए क्या खास हैं कोरोना XE वैरिएंट के लक्षण, कितना अलग है दूसरे वैरिएंट से

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 6 अप्रैल: भारत में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन एक्सई के दस्तक देने की खबर ने सनसनी मचा दी है। कोविड के ओमिक्रॉन एक्सई वैरिएंट का यह नया म्यूटेशन पहले यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। इसके बारे में अभी तक जो जानाकारी मौजूद है, इस बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलने वाला वैरिएंट माना जा रहा है और ओमिक्रॉन के सबसे संक्रामक स्ट्रेन के मुकाबले भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आइए इस ओमिक्रॉन वैरिएंट के नए स्ट्रेन के बारे में सबकुछ जानते हैं और इसके लक्षणों पर भी नजर डालते हैं। साथ ही यह भी देखते हैं कि इसकी गंभीरता को लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है?

English summary

what are the special symptoms of Corona XE variant, how different it is from other variants,Know