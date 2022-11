Akhil Giri का विवादित बयान- शक्ल की परवाह नहीं, राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं ? BJP बोली- TMC-ममता आदिवासी विरोधी

India

oi-Jyoti Bhaskar

बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार में मंत्री Akhil Giri पर 'राष्ट्रपति कैसे दिखते हैं' वाले बयान पर निशाना साधा है। राष्ट्रपति मुर्मू पर मंत्री अखिल गिरी की टिप्पणी का एक वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है।

बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लुक्स पर कमेंट किया है। अखिल गिरि की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लुक्स पर टिप्पणी विवाद से जुड़े वायरल वीडियो में, मंत्री अखिल गिरी को यह कहते हुए सुना गया कि तृणमूल कांग्रेस लोगों को उनके लुक से नहीं आंकती है, लेकिन फिर उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का उदाहरण दिया।

President Droupadi Murmu, hails from the Tribal community. Akhil Giri, TMC Minister of Correctional Homes made objectionable comments about her in the presence of Shashi Panja, another minister from the women’s welfare department

ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री अखिल गिरि पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगा है। वीडियो में उन्हें कहते सुना जा सकता है, हम लुक्स की परवाह नहीं करते, लेकिन आपका राष्ट्रपति कैसा दिखता है? भाजपा ने कहा कि यह शर्मनाक स्तर का भाषण है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी हमेशा से आदिवासी विरोधी रही हैं, पहले उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू की उम्मीदवारी समर्थन नहीं किया और अब मंत्री का बयान।

Akhil Giri, minister in Mamata Banerjee’s cabinet, insults the President, says, “We don't care about looks. But how does your President look?"

Mamata Banerjee has always been anti-Tribals, didn’t support President Murmu for the office and now this. Shameful level of discourse… pic.twitter.com/DwixV4I9Iw