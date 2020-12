राज्यपाल धनखड़ का ममता सरकार पर निशाना, बोले- विश्वविद्यालय को विवाद में नहीं डालें

India

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व-भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया हैं। इस समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं। उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं मिला। इसे लेकर बीजेपी ने बनर्जी पर सवाल भी खड़े किए।

उधर, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्रिकेट में सभी गेंदों को नहीं खेला जाता है और सभी को बख्शा भी नहीं जाता है। जो लोग विश्वविद्यालय को विवाद में डालना चाहते हैं, मैं उनसे संस्थान और कुलपति को पूर्ण स्वायत्तता देने की अपील करता हूं।

Not all balls are meant to be played in the game of cricket & not all balls are meant to be spared...Those who want to put Visva Bharati University into controversy, I appeal them to give total autonomy to institution & Vice-Chancellor: Jagdeep Dhankhar, Governor, West Bengal pic.twitter.com/7xwgb9mRAE