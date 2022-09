बंगाल: TMC ममता के खिलाफ BJP का नबन्ना मार्च शुरू, नेताओं और पुलिस के बीच झड़प

India

oi-Pallavi Kumari

कोलकात, 13 सितंबर: पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए आज बड़ा दिन है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए बड़ी संख्या में नबन्ना (राज्य सचिवालय) तक मार्च करने की योजना बना रहे हैं। भाजपा का ये नबन्ना मार्च टीएमसी के उन प्रमुख नेताओं के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में अपनी हार के बाद से भगवा पार्टी द्वारा नियोजित सबसे बड़े राजनीतिक अभियानों में से एक है। भाजपा ने आखिरी बार राज्य में इतना बड़ा आंदोलन 2020 में किया था। मार्च में 4,158 सड़क के किनारे और 3,75,985 लोग शामिल होने की उम्मीद है।

बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प

ताजा अपडेट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भाजपा के नबन्ना मार्च में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ता ट्रेनों के जरिए कोलकाता जा रहे हैं। भाजपा के नबन्ना मार्च में शामिल होने के लिए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता रेलवे स्टेशनों पर आए हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों पर बैरिकेड्स लगाए हैं। बीजेपी नेता अभिजीत दत्ता ने कहा, हमारे 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रोका गया है। मैं दूसरे रास्तों से यहां पहुंचा हूं।

WB | With hundreds of BJP workers heading towards Kolkata to join BJP's Nabanna march via trains, police barricades paths to railway stations

20 of our workers stopped by police near Durgapur railway station. I reached here using other paths: BJP Leader Abhijit Dutta pic.twitter.com/Sn1zDhKJFP