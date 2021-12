Weather Updates: अगले 24 घंटों में इन राज्यों में तेजी से गिरेगा पारा और यहां होगी भारी बारिश

India

नई दिल्ली, 01 दिसंबर। नार्थ से लेकर साउथ तक मौसम का उलटफेर जारी है। जहां दक्षिण इस वक्त पूर्वोत्तर मानसून की गिरफ्त में हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में भी अब पारा तेजी से गिरने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आने वाले दो-तीन दिनों के अंदर दिल्ली सहित सभी राज्यों के मौसम में जबरदस्त उलटफेर होने वाला है। इस महीने में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने की संभावना है तो वहीं अगले दो दिनों के अंदर नार्थ में कई जगहों पर बारिश होगी और तापमान तेजी से गिरेगा हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में तापमान सामान्य रहने की संभावना है।

Punjab, Haryana & west Rajasthan are expected to experience a normal average temp. It's difficult to tell the temp as above or below normal of east & west UP, MP, east Rajasthan, & Gujarat, but the maximum temp is expected to stay below normal: IMD