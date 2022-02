Rains: दिल्ली-हरियाणा, यूपी में ओलावृष्टि, IMD ने बताया- कब तक और बरसेंगे बादल

India

नई दिल्ली/सोनीपत/मथुरा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सक्रिय हुए बादलों के कारण बेमौसम वर्षा हुई। जिससे हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर, राजस्थान-यूपी बॉर्डर और दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बूंदें बरसीं हुई। कई जिलों में तो ओलावृष्टि भी हुई। जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। खराब मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वानुमान लगाया है।

मौसम विभाग ने कहा है कि, अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं, अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बताया जा रहा है कि, 28 फरवरी, 2022 तक दक्षिण अंडमान सागर के आस-पास दवाब बनेगा, जिससे बारिश के आसार हैं।

हरियाणा में आज सुबह, यानी कि शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। शुक्रवार रात भी कई जिलों में जबरदस्त ओलावृष्टि और बारिश हुई। रात 10 बजे के करीब मध्य हरियाणा के जींद में गरज के साथ तेज बारिश शुरू हुई। इसके बाद प्रदेशभर में बारिश होने की सूचना आई। कई जिलों में रात को शुरू हुई बारिश सुबह तक होती रही।

लोगों ने बताया कि, भिवानी, रेवाड़ी क्षेत्र में जबरदस्त ओले गिरे हैं। वहीं, रात 8 बजे के बाद फतेहाबाद व सिरसा में भी ओलावृष्टि हुई। वहीं बारिश-ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। 5 जिले में फसलें ज्यादा प्रभावित हुई हैं।

English summary

Weather today 26 february 2022: India Meteorological Department rains forcast, IMD says- Wet spell likely to continue over Northwest India during next 2 days and over East & Northeast India during next 3 days.