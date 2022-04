देश में कब पहुंचेगी मानसून एक्सप्रेस? कितने दिनों में बरसेंगे बादल, जान लीजिए अभी

India

नई दिल्ली। इस साल मार्च के महीने से ही गर्मियों ने लोगों के पसीना छुड़ाने शुरू कर दिए। ऐसे में लोगों की नजरें अब बारिश पर हैं। इस साल मानसून कब आएंगे, बारिश कब से होगी और कितनी होगी, ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब यहां आपको अभी मिल सकते हैं। पेश है 'स्काईमेट वेदर' की मौसम पूर्वानुमान-2022 रिपोर्ट...

Weather Forecasts: When will Monsoon reach India In 2022? In how many days it will rain, know here