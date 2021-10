Weather Warning: केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका

India

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने आफत पैदा कर दी है। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि केरल में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है इसलिए यहां अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 'राज्य के कुछ जिलों में तो 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है इसलिए यहां के कुछ जिलों में Orange और कुछ में Yellow Alert जारी किया गया है।'

Heavy rain alert in many states including Kerala due to cyclonic pressure, fishermen prevented from going to sea said IMD, See All Updates here.