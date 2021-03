2 लोकसभा और 14 विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को होंगे उप चुनाव

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दो संसदीय क्षेत्रों और विभिन्‍न राज्‍यों में 14 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 17 अप्रैल को इन सीटों पर मतदान होगा। इन चुनावों के परिणाम भी पांच राज्‍यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ यानी कि 2 मई को ही आएंगे।

जिन दो संसदीय सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें कर्नाटक का बेलगाम और आंध्र प्रदेश का तिरूपति सीट शामिल हैं। इसके अलावा जिन 14 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की 1, झारखंड की 1, कर्नाटक की 2, मध्‍य प्रदेश की 1, महाराष्‍ट्र की 1, मिजोरम की 1,नागालैंड की 1, ओडिशा की 1, राजस्‍थान की 3, तेलंगाना की 1 और उत्तराखंड की 1 सीटें हैं।

Voting for by-polls to two parliamentary constituencies of Andhra Pradesh and Karnataka and 14 constituencies in various States to be held on 17th April: Election Commission of India pic.twitter.com/CahOU7CLNI