'पता चलेगा बॉलीवुड वालों ने CAA-किसान आंदोलन में कितनी फंडिंग की..', विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट से मचा हड़कंप

नई दिल्ली, 17 जुलाई: कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल और कांग्रेस कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के मामले पर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जो चर्चा में आ गया है। गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से दिवंगत नेता अहमद पटेल को लेकर कहा गया है कि अहमद पटेल ने 2002 के दंगों के बाद गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख का भुगतान किया था। इस मामले पर अब द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कहा है कि किसी दिन सीएए के विरोध और किसानों के विरोध के पीछे की फंडिंग किसने की, ये आपको पता चलेगा। पता चलेगा कि बॉलीवुड सितारे इसका हिस्सा क्यों थे।

I hope sometime soon we will also get to know who funded anti-CAA - Shaheen Bagh and Farmer’s protests. Why Bollywood stars were part of it?

सब ताज उछाले जाएँगे… सब तख़्त गिराए जाएँगे… हम देखेंगे। #UrbanNaxals. pic.twitter.com/z1tx3gC9E3