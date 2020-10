बिहार चुनाव: महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में VIP पार्टी का हंगामा, छोड़ा RJD-कांग्रेस का साथ

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। शनिवार को खुद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान गठबंधन में बगावत भी देखने को मिली, जहां VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही चले गए। साथ ही महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया।

मीडिया के सामने मुकेश सहनी ने कहा कि मैं महागठबंधन से अलग हो रहा हूं। इन सभी (आरजेडी-कांग्रेस) ने दलित के बेटे के साथ धोखा किया है। उनके मुताबिक उन्हें 25 सीट के साथ उपमुख्यमंत्री पद का आश्वासन मिला था। उन्होंने आरजेडी के सीट बंटवारे को अतिपिछड़ा लोगों के साथ धोखा बताया है। वहीं शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। महागठबंधन से अलग होने के बाद अब रविवार 11 बजे मुकेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

#WATCH What is happening with us right now is somewhere backstabbing. I am going out of this alliance and will address media tomorrow: Mukesh Sahni, Vikassheel Insaan Party #BiharElections pic.twitter.com/H3kkIVe5rU