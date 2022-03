VIP सीटों पर कौन आगे, कौन पीछे ? यहां देखिए पांचों राज्यों की अहम सीटों के नतीजे

India

नई दिल्ली, 10 मार्च: पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद मतों की गिनती जारी है। अभी तक के रुझानों को देखने के बाद लग रहा है कि एग्जिट पोल के नजीते सही साबित हो रहे हैं। हालांकि, यह बहुत ही शुरुआती रुझान है और अभी काफी ज्यादा दौर की काउंटिंग होनी बाकी है। रुझानों के अनुसार यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। जबकि, पंजाब में आम आदमी पार्टी बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े के आसपास नजर आ रही है। लेकिन, इस खबर में हमारी नजर वीआईपी सीट से मिल रहे रुझानों पर है।

वीआईपी सीटों पर कौन आगे-कौन पीछे ?

यूपी में वीआईपी सीटों की बात करें तो गोरखपुर (शहरी) सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर काफी आगे चल रहे हैं। यहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला दूसरे नंबर पर काफी पीछे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के उम्मदीवार चंद्र शेखर शुरुआती दौर पर बहुत पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं।

ताजा जानकारी मिलने तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की करहल विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। जबकि, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस सीट पर बीएसपी के कुलदीप नारायण तीसरे नंबर पर चल रहे हैं।

ताजा जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ और चमकौर साहिब दोनों ही विधानसभा सीटों से मतगणना में पिछड़ रहे हैं। हालांकि, यह बहुत ही शुरुआती रुझान है। भदौड़ में आम आदमी पार्टी के लाभ सिंह और चमकौर साहिब में इसी पार्टी के चरणजीत सिंह के आगे चलने की सूचना है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से ही काउंटिंग चल रही है।

यूपी के तमकुही राज विधानसभा सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के पीछे चलने की सूचना है। यहां भाजपा के असीम कुमार आगे चल रहे हैं और सपा के उदय नारायण के तीसरे नंबर पर चलने की जानकारी है।

