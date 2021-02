वाइस एडमिरल आर हरी कुमार बने वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ, रिटायर हुए अजीत कुमार

India

oi-Kapil Tiwari

मुंबई। भारतीय नौसेना में करीब 4 दशकों तक अपनी सेवाएं देने के बाद वाइस एडमिरल अजीत कुमार रविवार को अपनी सर्विस से रिटायर हो गए। उनकी जगह वाइस एडमिरल हरि कुमार ने ली है। हरि कुमार को वेस्टर्न नेवल कमांड में बतौर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर एडमिरल हरि कुमार ने गौरव स्तंभ स्मारक पर माल्यार्पण किया। वहीं एडमिरल अजीत कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

आपको बता दें कि नेशनल डिफेंस अकेडमी के पूर्व छात्र रहे वाइस एडमिरल हरि कुमार ने 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना जॉइन की थी और वो गनरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 जहाजों पर काम किया है। इसमें INS विराट भी शामिल है।

