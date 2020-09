पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि वरिष्ट बीजेपी नेता जसवंत सिंह के निधन से दुख और पीड़ा में हूं। उन्होंने लिखा कि उन्होंने देश की सच्चे मन से सेवा की। रक्षामंत्री के तौर पर देश के लिए अपना योगदान किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख वक्त करते हुए लिखा कि जसवंत सिंह को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवा के लिए याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना है। उन्होंने लिखा कि पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति में आकर उन्होंने देश की सेवा की है। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली और वित्तमंत्री, रक्षामंत्री और विदेश मामलों की जिम्मेदारी संभालते हुए दुनिया में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से गहरी पीड़ा में हूं।

बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 को राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ था। उन्होंने 1957 से लेकर 1966 तक भारतीय सेना में सेवा दी। सेना में रहकर देश की सेवा करने के बाद उन्होंने रकाजनीति का रूख किया और सक्रिय राजनीति में आकर अलग-अलग मंत्रिपद संभाला। हालांकि राजनीति की शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर वे जनसंघ के जरिए काफी सक्रिय हो गए। अटल जी की सरकार में उन्होंने बतौर रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला और बड़े-बड़े फैसले लेकर देशहित में काम किया।

Jaswant Singh Ji served our nation diligently, first as a soldier and later during his long association with politics. During Atal Ji’s Government, he handled crucial portfolios and left a strong mark in the worlds of finance, defence and external affairs. Saddened by his demise. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2020

Jaswant Singh Ji will be remembered for his unique perspective on matters of politics and society. He also contributed to the strengthening of the BJP. I will always remember our interactions. Condolences to his family and supporters. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2020

Deeply pained by the passing away of veteran BJP leader & former Minister, Shri Jaswant Singh ji. He served the nation in several capacities including the charge of Raksha Mantri. He distinguished himself as an effective Minister and Parliamentarian. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 27, 2020