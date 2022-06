कौन हैं वर्षा प्रियदर्शिनी जिस पर सांसद पति ने लगाया है 8 साल से शारीरिक संबंध न बनाने का आरोप?

India

कटक, 03 जून। अभिनेता और लोकसभा सांसद अनुभव मोहंती और उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी के मामले ने SDJM Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो महीने के अंदर प्रियदर्शनी को अनुभव के पैतृक आवास को खाली करने का आदेश दिया है और साथ ही अनुभव को हर महीने वर्षा प्रियदर्शिनी को 30,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का फरमान भी सुनाया है। आपको बता दें कि मोहंती ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बीवी जबरदस्ती उनके पुश्तैनी घर पर रह रही हैं, मैं चाहता हूं कि कोर्ट उन्हें वहां से बाहर जाने का आदेश दें।

Actress Varsha Priyadarshini will have to vacate the house of MP Anubhav Mohanty, husband had accused of not having a Physical relationship for 8 years.