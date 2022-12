पूर्व CM Harish Rawat POK की याद दिलाकर पीएम मोदी से बोले, अभी कमजोर है पाकिस्तान, भारत कार्रवाई करे

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम मोदी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) को वापस भारत में मिलाने की याद दिलाई है। उन्होंने कहा, फिलहाल पाकिस्तान कमजोर है, भारत को कार्रवाई करनी चाहिए।

India

oi-Jyoti Bhaskar

पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (POK) संवेदनशील के साथ-साथ भारत के लिए भावनात्मक मुद्दा भी है। उत्तराखंड के पूर्व CM Harish Rawat POK का जिक्र कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हरीश रावत ने पीएम मोदी को पीओके की याद दिलाकर कहा,पीओके वापस लेना हमारा कर्तव्य है, कांग्रेस सरकार के दौरान संसद में इसके बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने समाचार एजेंसी ANI के एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा, पीओके वापस लेना मोदी सरकार के एजेंडे में होना चाहिए। वर्तमान में पाकिस्तान कमजोर स्थिति में है, हमें पीओके वापस लेना चाहिए।

#WATCH | Delhi: It's our duty to take back PoK, a proposal was passed regarding it in Parliament during Congress govt...This should be on Modi govt's agenda. Currently, Pakistan is in a weak condition, we should take back PoK: Former Uttarakhand CM & Congress leader Harish Rawat pic.twitter.com/x9p5PZfPbl