कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत को मिला अमेरिका का साथ, मिलेगी 2.5 करोड़ डॉलर की मदद

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 28 जुलाई: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार से अतिरिक्त 25 मिलियन डॉलर (2.5 करोड़ डॉलर ) की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। दो दिन के दौरे पर भारत आए विदेश मंत्री ने यह ऐलान दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में किया।

एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक यह फंडिंग भारत भर में वैक्सीन आपूर्ति को मजबूत करके लोगों की जान बचाने में मदद करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि भारत अभी तक पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में दोहरे अंकों तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में यह फंड वैक्सीन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, गलत सूचनाओं को दूर करने, वैक्सीन झिझक को मिटाने और स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग में मदद करके एक-एक जिंदगी बचाने में योगदान देगा।

Today, I'm proud to announce an additional million from the U.S. government, through @USAID, to support India’s COVID-19 vaccination program. The United States’ support will help save lives by strengthening vaccine supply chains across India. pic.twitter.com/In45qnrgID