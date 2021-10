राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी घटना को बताया किसानों पर सुनियोजित हमला, बोले- मिलने जाऊंगा

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि किसानों को जीप से कुचला जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, इस घटना (लखीमपुर खीरी) में एक केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, आज पीएम लखनऊ गए लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए। यह किसानों पर सुनियोजित हमला है।

लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, इस मुद्दे को उठाना मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं, तो आप (मीडिया) कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। वह दो सीएम के साथ लखनऊ जायेंगे। वहां से लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे।धारा-144 में भी तीन लोग तो जा ही सकते हैं। हम लखीमपुर में जमीनी हालात देखना चाहते हैं। प्रियंका या मुझे गिरफ्तार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष की हमारी ट्रेनिंग है। यह किसानों का मुद्दा है।

Today, with two CMs we will visit Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh to understand the situation there and support the farmers' families. Yes, Priyanka has been put under detention (in Sitapur) but this is a matter relating to the farmers: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/IzTVk6HSKd