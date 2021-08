केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी की संभावना न के बराबर

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 4 अगस्त। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल सुविधा की कमी की वजह से लाखों लोगों की जानें गईं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से होने वाली मौत को लेकर दर्ज मामलों में गड़बड़ी है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी की संभावना नहीं हो सकती। मंत्रालय ने इसकी पीछे मृत्यु पंजीकरण का तर्क दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को दिए अपने एक बयान में स्पष्ट किया कि संक्रामक रोग और उसके प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार कुछ कोरोना मामलों का पता नहीं चल सकता है, लेकिन भारत में मजबूत और कानून-आधारित मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को देखते हुए मौतों की जानकारी नहीं होने की संभावना ना के बराबर है। मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया कि दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मौत के आंकड़ों को ठीक कर लिया गया था।

Union Health Ministry in a statement clarified that while some #COVID19 cases could go undetected as per the principles of infectious disease & its management, missing out on deaths was completely unlikely given the robust and statute-based death registration system in India.