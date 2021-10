खत्म नहीं हुई है कोरोना वायरस की चुनौती, कई जगह अभी भी दूसरी लहर का असर: स्वास्थ्य मंत्रालय

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,000 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। आज भी देश में हर रोज औसतन 20,000 के करीब मामले आ रहे हैं। पिछले हफ्ते 56% कोविड मामले केरल से दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि देश में पांच ऐसे राज्य हैं जहां जहां अभी भी 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले बने हुए हैं। केरल में 1,22,000 के करीब सक्रिय मामले हैं।

वहीं, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 36,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक में भी सक्रिय मामले अधिक संख्या में हैं। लव अग्रवाल के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ जिलों सहित 28 जिले हैं, जिनमें सकारात्मकता दर 5% और 10% के बीच है। इन राज्यों को उच्च संक्रमण दर की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 34 जिले ऐसे हैं जो 10% से अधिक की साप्ताहिक सकारात्मकता दर की रिपोर्ट कर रहे हैं।

The challenge of COVID has not ended yet. To some extent, we say that we haven't controlled the second wave of COVID. We need to make continuous efforts: Lav Agarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/ev3KtLZUPs