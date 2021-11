डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर मनसुख मंडाविया ने की अहम बैठक, राज्यों में भेजी जाएगी विशेषज्ञों की एक टीम

India

नई दिल्ली, 01 नवंबर। राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के बीच अब ड्रेंगू का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में अब तक डेंगू से 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि मामलों की संख्या बढ़कर 1537 हो गई है। दिल्ली में डेंगू के नए मामलों की संख्या और कोविड के मरोजों से भी अधिक दर्ज की जा रही है। पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 531 नए मामले सामने आए। बीमारी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में डेंगू की स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में डेंगू के प्रसार को रोकने के वकल्पों पर चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, बीमारी से लड़ाई में डेंगू के हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान, फॉगिंग (दवा का छिड़काव) और समय पर इलाज जैसी जमीनी पहल की जानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा डेंगू के बढ़ते मामलों वाले राज्यों में विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी जा रही है। मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में डेंगू की स्थिति की समीक्षा के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच सक्रिय समन्वय पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने डेंगू के परीक्षण में तेजी लाने पर जोर दिया।

